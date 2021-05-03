【本報訊】Tesla上月於中國經歷客戶維權及當局質疑其汽車安全問題，受到官媒窮追猛打。據路透報道，公司為加強與監管機構溝通，為其政府關係團隊招兵買馬。

柏林超級工廠延遲投產

另外，預計今年7月1日起運作的德國柏林超級工廠，將延遲至明年1月起投產。Tesla昨日市前曾跌1.3%，至700.24美元。

路透引述業界消息稱，Tesla擬擴大其在中國的政府關係團隊。根據4月在公司微信上發佈的兩個招聘廣告，Tesla正招聘經理以更新政策數據庫，並維持與政府和行業協會的關係，以「建立和諧的外部環境，支持Tesla在區域市場中的業務發展」。

中國作為Tesla第二大市場，過去兩年公司極少發表與內地業務或監管政策的言論，在中國以外，行政總裁Elon Musk經常在Twitter上評論或批評監管機構或法規。今次加強政府關係團隊人手，反映早前發生監管事件對公司的嚴重影響，事件剛巧發生在中國監管機構試圖整頓大型科網企業。Tesla回應指，中國監管機構正在與全球和本地公司、行業協會和智庫討論行業政策和標準。

Tesla早前曾解散全球公關部門，僅剩歐洲和亞洲等部份地區仍保留區域公關部，過往Tesla的公關團隊人手比其他公司亦相對精簡。Tesla內部一直有明言規定不允許任何職員接受媒體訪問或者發言，Elon Musk為對外的唯一發言人。