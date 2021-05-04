前幾天，和一位幾百億元身家的地產發展商吹水，講到豪宅質素，他當然十分挑剔，對於某些大型發展商的豪宅，大肆批評，由於他擁有好些呎價6位數字的超級豪宅，我不敢置喙，不過有一個事實是：大型發展商都是住在另外興建的獨立屋，很少住在自己發展的商品房。

就我所知，只有一個大型發展商，是住在別人興建的商品獨立屋，名字當然不能說，至於發展商，就是恒基地產（012）。由此可以推論，單以超級豪宅而言，恒基的質素數一數二。

我當然沒資格買恒基發展的超級豪宅，不過對於其在啟德的新樓盤The Henley第一期，倒是頗有興趣去認購，真正原因，不是為了甚麼維港景、啟德體育館景，又或是它宣傳的甚麼前所未有的高科技、高質素用料，而是估心理咋：第二、三期多數會加價，食頭浸有著數。

根據報導，Henley的名字來自英國牛津郡泰晤士河畔的Henley-On-Thames，是以划艇博物館著名的小鎮，不過，這名字應也有「恒基招牌貨」的含意吧？

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