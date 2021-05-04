李嘉誠的香港首富之位恐易主。根據福布斯實時富豪榜，電動車電池製造商寧德時代主席曾毓群以345億美元（約2,680億港元）身家，一度超越長和系李嘉誠，成為新晉香港首富。由於兩人身家差距極少，最新李嘉誠仍領先。

據實時數據，較早前李嘉誠曾以344億美元身家落後於曾毓群，最新兩人同樣擁345億元身家，由李嘉誠從後追上，分別於全球富豪榜上排名第39位及第41位，四叔李兆基則以322億美元（約2,501億港元）身家緊隨其後。在福建出生的曾毓群於2005年透過優秀人才入境計劃取得香港居民身分，故被福布斯歸類為香港企業家。

今年52歲的曾毓群於2011年創立寧德時代新能源科技公司，2018年於深交所上市，主力研發用於電動車的電池及電池管理系統，以及新能源技術開發。隨著電動車市場快速發展，寧德時代股價大幅飆升，2020年初至今升幅達2.5倍，最新市值達9,042億元人幣。

曾毓群透過瑞廷投資持有寧德時代24.53%的股份，股價飆升帶挈其身家暴漲，以公司最新市值計，其身家約2,218億元人幣。同時，寧德時代另有8位管理層及投資者進入了10億美元富豪榜，包括寧德時代副董事長黃世霖及李平，兩人身家分別達147億美元及66億美元，可見公司吸金力驚人。

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