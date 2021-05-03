【本報訊】現年91歲的「股神」畢菲特（Warren Buffett）終確認接班人，管理其萬億投資王國。據美媒CNBC報道，畢菲特表示，如果他出了甚麼意外，他的左右手、非保險業務副主席阿貝爾（Greg Abel）「就會是明天早上負責巴郡的人」。巴郡B昨晚盤前升逾1%，開市後升1.86%，報280.08美元。

巴郡上周六舉行股東大會，副主席芒格（Charlie Munger）回應股東提問公司架構是否太複雜以至難於管理時，他指出阿貝爾將會維持公司的去中心化性質，此話透露了接班人的端倪。

加密幣再現炒風

畢菲特昨向CNBC進一步確認：「董事會已經同意如果今晚我突然出事，Greg將會於明天處理我的職務……（笑語）如果天堂不允許，就會由哈因（Ajit Jain、保險業務副主席）負責」，畢菲特又稱讚阿貝爾及哈因都是了不起的人。

阿貝爾今年59歲，現時為巴郡能源的主席兼CEO，早年曾於羅兵咸任職會計，1999年加入巴郡能源前身、大型能源企業MidAmerican，2008年起任職CEO，他與哈因2018年晉升至副主席一職。

至於美股三大指數昨開市前微升，開市後持續升勢，直至昨晚10時，標指報4208點，升0.66%；道指34215點，升1.01%，納指升0.16%，報13984點。而加密貨幣再現炒風，其中以太幣昨一度升穿3,200美元關口，及後升幅放緩至3,121美元水平；比特幣（Bitcoin）報57,722美元，升1.81%。