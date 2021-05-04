中國以反壟斷為名打擊平台企業，情況愈演愈烈。阿里（9988）及美團（3690）先後遭到中國市監局立案調查，前者更率先被重罰182.28億人幣，反壟斷「音樂椅」進行得如火如茶，只剩下騰訊（700）尚未遭到開刀。

本報疏理資料，今年4月34間互聯網企業被中國市監局點名要求承諾反壟斷後，原來騰訊有份投資的佔16間，比例近一半，在北京眼中可謂資本王國。而旗下騰訊音樂（美：TME）傳率先遭到調查，有指罰款高達100億人幣，或被迫出售。

騰訊最高危

阿里罰款、美團正式被查後，股價即市反彈，但之後均無以為繼。騰訊數年前已面對政策影響的「切膚之痛」，2018年初因廣電總局發佈《遊戲申報審批重要事項通知》，令新遊戲審批工作暫停近一年，《和平精英》無法如期推出，公司當年第三季至2019年首季遊戲收入出現按年下跌。而近日中央似乎在公司通訊軟件微信「虎視眈眈」。

2月抖音向北京知識產權法院正式提交訴狀，起訴騰訊壟斷。指騰訊通過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」，索賠9,000萬人幣。官媒《證券時報》用頭版直接批評：「目前看，騰訊擁有絕對話語權。這是騰訊打造的高速公路，騰訊維護這條公路暢通，這條路也給騰訊帶來巨大收益，騰訊說要連接一切，主要就靠這條路。」

微信定位為通訊軟件，但潛在發展空間極大，可說是騰訊系內重中之重的業務。去年微信及國際版WeChat的合併每月活躍賬戶數達12億，其「小程序」前服務超過550萬企業客戶，微信支付亦幫助企業維持業務經營，如美團、京東（9618）、併多多（美：PDD）等都在微信吸客。早年滙豐對微信估值為公司的一半，隨微信影響力越來越大，料估值佔比有增無減。

今年初里昂發表報告指，微信將會重點發展視頻及直播，相信旗下小程序業務規模發展迅速，品牌亦能夠建立個人專用的流量。該行預期，微信的總交易額（GMV）按年翻倍達1.6萬億人幣，當中品牌的GMV增長達3倍。假如中央執意整頓微信，不以「最多罰款銷售額的一成」，反在經營入手，對公司影響會比阿里美團更大。

34間科企近半為系內

記者翻查34間簽署反壟斷「承諾書」的科企中，騰訊本身及有份投資公司佔16間，為所有企業中佔比最多，除了持逾5成的閱文（772）外，亦包括在美上市的搜狗，接近兩成的京東（9618）、美團及快手（1024）等。而本身持9.6%的唯品會，京東亦持7.5%，行業遍佈網購、外賣、社區團購等「高危」被罰行業，一旦再有公司面臨罰款，騰訊損失機會最高。

事實上，撇除企業本身，騰訊基本上沾手大部份互聯網企業，資本上可謂擁有大到不能倒的地位。除了旗下業務或投資公司有機會被反壟斷監管外，若果投資亦算是壟斷一部份而受到約束，將大大阻礙騰訊的生態圈發展。

34間承諾反壟斷的互聯網企業中，阿里除了旗下餓了麼及盒馬生鮮，當中以持股30%的新浪微博及19.99%的蘇寧易購較多，之後就要數到持6.3%的嗶哩嗶哩（9626，騰訊亦持11.6%），不計本身已罰合共7間。如政策並非只針對阿里系，日後被罰機會較騰訊小。

百度（9888）亦身在其中，旗下持股52.5%影片網站愛奇藝、10.9%旅遊網攜程（9961）亦在內。至於小米（1810）、字節跳動等卻竟然置身事外。

一眾科網股「無運行」

反壟斷陰霾下，一眾科網股「無運行」，恒生科技指數由2月中高位11,001點，跌至現時約8,200點，跌幅高達兩成。記者統計指數中市值最大的六隻股份，跌幅最大為2月上市的快手，該股在上市後數日高位417.8元後開始下跌，以昨日收市價259.6元計，跌幅達37.9%，但對比招股價115元仍有大量「水位」。

其後為美團，最高位460元計至今累跌36.6%，近日美團受配股、反壟斷法等消息影響，股價現時徘徊在今年初水平。緊蹤其後為小米及京東，高位計分別跌30.9%及28.9%。以市值計，單計騰訊、阿里及美團已蒸發市值逾3.46萬億元，而6隻股票累計蒸發逾4.77萬億。

早前阿里首席財務官武衛指，罰款金額除了相當於集團2019年中國銷售額的4%外，亦是最近12個月自由現金流的不多於20%。但該股由高位計蒸發逾1萬億港元，雖以「天價」罰款逾百億人民幣，其實僅為蒸發市值的2%，可說是九牛一毛。

近日港股配股熾熱，騰訊被大股東南非傳媒企業Naspers旗下公司減持、又傳出阿里巴巴被大股東軟銀押股、美團亦剛完成配股。在反壟斷陰霾下，市場擔心有公司隨時為預留罰款配股減持。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略