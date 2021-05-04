隔晚美股再遇板塊輪動，走勢延至最新三大指數期貨，納指100期貨跌0.3%﹔標指期貨跌0.1%﹔道指期貨微升0.06%。

重磅科技股FAAMG全線向下，其中Amazon即使交出靚麗業績後，至今跌近5%至3377美元，Tesla最新微跌0.1%至684美元。

加密貨幣方面，Bitcoin過去24小時跌4%至56187美元﹔以太幣升7.5%至3400美元﹔狗幣Dogecoin升24.8%至0.48美元。

個股消息，Intel（INTC）宣佈投資35億美元升級其美國新新墨西哥州晶片廠，其CEO Gelsinger早前提到要使200億推動集團重新掌握先進製程晶片領先地位。

另一方面，Gelsinger早前預測，晶片短缺問題仍然會延續，其中車用晶片供應需要幾個月後才可紓緩，長遠可能需要幾年才追得上需求。

Twitter（TWTR）第一季業績見光後大跌15%獲投資者入場撈底，彭博引消息指其中包括Elliott Investment Management已經增持價值2億美元TWTR，並且持續買入，但目前未知Elliott持股多少。無獨有偶，TWTR冧價亦吸引到Cathie Wood買入價值7100萬美元股票。

Twitter（TWTR）股價盤前升1.3%至55.29美元。

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