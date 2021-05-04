隨着全球經濟逐漸從疫情衝擊下復蘇，市場波動性及低息情況料將持續數年。要在這種環境擬定投資策略並不容易，尤其過去一年股票市場大漲帶來高回報，來年回報或未能持續。 過往高收益債券在經濟衰退後幾年的表現一般均優於股票，對於在疫後經濟環境中尋求高收益的投資者而言，或會是具吸引力之選。

部份投資者因認為高收益債券表現較波動而不作考慮，但這或許是錯覺。過去10年，無論是年化標準偏差或ICE美銀美林環球高收益指數 （ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index） 的最大跌幅只有MSCI綜合世界指數 （MSCI All Country World Index） 的一半。

重要的是，較低風險並不代表相對回報較低。全球高收益債券過去10年的年化收益率約為7%，而全球股票收益率約為9%。整體而言，過去10年，全球高收益債券風險水平（按年化標準差計）僅為全球股票的一半，相對而言潛在的風險收益率更佳。

在低息環境下，投資者需要擴大收入來源。 在過往其他資產難以提供回報時，高收益債券仍能帶來不俗收益。 由於高收益債券在任何資本結構中比例均高於股票，並且通常同時投資多種股票，因此，能讓投資者有選擇性地承擔信貸風險，同時獲得可觀的收入。

在疫情期間，不少行業遭受沉重打擊，尤其是依賴人流的行業，例如娛樂和交通。然而，這些行內資產負債表穩健、在疫情期間有能力管理及償還債務以及流動性預測顯示為輕易過渡至2022年的企業，均被視為得以把握疫後經濟復蘇機會而表現優秀的企業。這些企業之中有不少現時估值偏低，因而具備不俗的投資潛力。

我們認為，目前最佳的高收益投資機會存在於防禦性強的領域，有助增加投資組合穩定性。 例如：電纜行業因疫情後遠程工作模式的持續而前景向好，市場對數據傳輸的需求更大。雖然業內龍頭企業估值飇升的可能性不大，但卻能提供非常可觀及穩定的回報。 另一個值得留意的領域是食品零售業，尤其連鎖式超市。

正在發生重大變革的行業中亦存在一些風險較高的高收益投資機會， 例如正邁向電動化的汽車行業，但全球對電動車取替不一，而傳統汽車仍為全球汽車市場主流，行業的電動化發展步伐的確難以預計，只能說現階段難免同時存在贏家和輸家。有意向及能力全面實現電氣化、而又能提供大量債務投資機會的企業比較值得留意。

總括而言，儘管現時處於低息環境，但我們認為，高收益投資者能夠從有利的基本環境以及相對低波動的環境下尋找機遇。投資者應避免漁翁撒網，應慎選適合的高收益債券。最後，值得一提的是，高收益債券一向回報往績一致，因此較適合被納入永久資產配置模式當中以實現長期複息回報。

普徠仕固定收益基金經理Samy Muaddi

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