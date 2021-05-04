超級豪宅交投旺，市場再現矚目「大刁」。由九龍倉集團持有，會德豐地產發展的山頂超級豪宅項目77/79 PEAK ROAD，市傳錄得首宗「賣殼」成交，作價約8.7億元，成一手市場近2年來最大宗交易。

市場消息指，九倉持有的山頂道79A號獨立屋，實用面積7,896方呎，市傳剛透過買賣公司形式轉售，作價8.7440304億元，呎價110,740元，無論樓價及呎價均創項目新高。對於市場瘋傳成交，會德豐表示未有回應。

77/79 PEAK ROAD建有8幢洋房，其中79及79A洋房，實用面積8,139及7,896方呎，屬項目面積最大的兩幢洋房，發展商於2018年透過內部轉讓方式，分別以4.81億及4.79億轉售予Wharf Development Limited旗下附屬公司Affluent Peak Limited及Deluxe Achieve Limited，以作日後銷售部署。

據一手成交紀錄冊，77/79 PEAK ROAD累售5伙，成交價4.79億至6.7743億元，呎價80,942至92,088元。

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