蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

九倉山頂道洋房傳8.7億「賣殼」易手

1小時前
山頂道豪宅項目77/79 Peak Road。

超級豪宅交投旺，市場再現矚目「大刁」。由九龍倉集團持有，會德豐地產發展的山頂超級豪宅項目77/79 PEAK ROAD，市傳錄得首宗「賣殼」成交，作價約8.7億元，成一手市場近2年來最大宗交易。

相關新聞：新盤動向｜The Henley兩房「樓下貴過樓上」 加推50伙均價2.77萬貴首批4.8%

市場消息指，九倉持有的山頂道79A號獨立屋，實用面積7,896方呎，市傳剛透過買賣公司形式轉售，作價8.7440304億元，呎價110,740元，無論樓價及呎價均創項目新高。對於市場瘋傳成交，會德豐表示未有回應。

77/79 PEAK ROAD建有8幢洋房，其中79及79A洋房，實用面積8,139及7,896方呎，屬項目面積最大的兩幢洋房，發展商於2018年透過內部轉讓方式，分別以4.81億及4.79億轉售予Wharf Development Limited旗下附屬公司Affluent Peak Limited及Deluxe Achieve Limited，以作日後銷售部署。

相關新聞：上月樓宇買賣9,150宗創2年新高

據一手成交紀錄冊，77/79 PEAK ROAD累售5伙，成交價4.79億至6.7743億元，呎價80,942至92,088元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner