今年首四月（未計最後1日），本港整體物業買賣註冊31,433宗，較去年同期17,610宗大增78%，帶出一個強烈trading idea：買入美聯集團（1200）。美聯現價1.16元，較2008年3月歷史高價11.4元，跌剩一成，市值只餘8.3億元──市銷率低至0.16倍。

1) 2020年，美聯的代理費用收入49.6億元，微升2%；純利1.32億元（2019年：虧損0.69億元），往績PE 6.3倍。去年獲政府補助2.11億元，不計這個項目，實際虧損0.79億元。

美聯預測PE 3.2倍

2) 今年首四月物業交投旺，按年增近八成，勢頭頗佳，全年預測增長50%以上可能仍屬保守。即使打個折扣，美聯今年佣金收入，不難大增40%，亦即增加20億元以上，盈利預測2.6億元，EPS 0.36元，PE 3.2倍。

3) 美聯今年年底每股NAV估計1.88元，PB 0.62倍。美聯股價經常高於NAV，2007年見歷史高價時PB 5倍，只有2018年初以來才低於1倍。2017年對上的十年，平均PB 1.8倍。

4) 美聯去年因派送美聯工商（451）股票，停派現金股息。今年預測派10.5仙（派息比率30％），股息率9厘。

5) 美聯去年底手上現金9.41億元，另有放款0.97億元，總共10.38億元，較借貸及租賃負債共8.9億元為高。

★美聯現價1.16元，目標PE 5.5倍，已值1.93元，潛在升幅66%。

同場加映：航天控股（031）昨急升14％，同是航天系的亞太衛星（1045）更要𥄫𥄫。上周一於2.59元薦買，最高見2.89元，昨收2.6元。

2016年至2020年，亞太衛每年派息依次8.5仙、14仙、15.5仙、19.5仙、22.5仙；同期派息比率依次16%、26%、28%、50%、90%。越派越爽手，往績股息率高達8.6厘，航天控股只2.7厘，母企中國衛通（滬：601698）更只有0.16厘。

亞太衛股息越派越豪，但手上現金卻越來越多，現金流極佳，近年每年折舊準備平均4.24億元，非現金支出，令手上淨現金大增，去年底達12.91億元（相等於公司市值的54%），十年前則為淨借貸4.67億元。

由近年派息手法推測，2021年派息比率可能高達100%甚至更高，每股增派至30仙（增33%），以除末期息0.19元的理論價計，預測股息率高達12.4厘。

亞太衛現價2.6元，目標價重溫：4.02元，潛在升幅55%，折合今年PB仍僅0.6倍。憧憬私有化，若成事，PB見1倍，值7元。

何車