港股受印度疫情嚴峻拖累，5月開局表現強差人意，加上北水休假令成交勁縮，睇嚟呢幾日無北水支撐，港股都係瓜多過菜。美股上周五回吐後，三大指數個別發展，只有納指下跌，道指跟標指上升，愈來愈多的證據顯示美國企業正從嚴重疫情中恢復元氣。印度疫情失控，令資金流入醫藥股，疫苗股及研發醫藥股預期可繼續走強，呢個板塊要繼續關注。

藥明康德（2359）今年首季業績優於預期，銷售按年增長55%至49.5億元人仔，主要係因為中國實驗室業務增長加快，今年首季的按年增長提升至49%，加上委託生產/委託研發生產（CMO／CDMO）及中國臨床委託研究（CRO）業務都有良好增長及恢復，目前增長勢頭持續。集團喺合同開發生產服務（CDMO）業務利潤空間提升下，估算其毛利率按年擴大0.7個百分點至39.1%，首季非國際財務報告準則（Non-IFRS）純利按年升63.6%至9.43億元人仔。

撇除美國實驗室服務，藥明康德首季所有板塊增長穩固，內地實驗室服務收入按年升49%，Non-IFRS毛利按年增46%；其CDMO服務收入倍升，Non-IFRS毛利實現按年118.3%升幅。藥明康德喺第一季提交咗兩項新藥上市申請，並取得四項臨床實驗授權，考慮到產能提升、人員增聘等拓展計劃，長遠收入及毛利率預測將獲上調。

CRO 臨牀研究機構，主要接受藥廠或生科公司委託提供新藥開發時所需的非臨牀與臨牀試驗、數據分析等服務。其價值在於，幫助製藥企業降低研發成本、降低研發風險和提高研發效率，令藥企可集中於核心研發業務。全球CRO市場滲透率由2018年嘅33%，預期會增至2023年嘅44%。中國醫藥市場研發嘅投入預計到2023年增長維持喺20至25%區間。藥明康德作為CRO行業龍頭，將受惠行業高速發展，投資者要多加注意。現價買入，上望目標200元，中線目標220元， 跌穿174元止蝕。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

https://stockqueen.co/ZH/

https://www.facebook.com/stockqueenbb

https://www.instagram.com/stockqueenbb/?hl=en

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略