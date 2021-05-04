美國10年期國債收益率於3月份迅速上漲，自年初的0.9厘攀升至1.6的水平。加之市場對通脹預期升溫，出於對宏觀環境轉向的擔憂，投資者開始調整持倉，令股票市場下挫，波動至今。投資者對估值的容忍度較上一年變得更為苛刻。隨着疫情得到控制，經濟強勁反彈，於2020年表現亮眼的增長股短期內出現下調，而在去年表現較為落後的價值型和週期型板塊開始追上，市場開始重新平衡增長股與價值股。

雖然國債息率上揚引發通脹預期，但長遠而言，通脹並不一定會推高股票投資風險。過往數據顯示，當美國十年期國債收益率超過3%以上，股市才會面臨較大阻力。相信短期內，低息環境仍會持續一段時間。

低息環境延續和市場價值回歸，令高息策略再獲投資者青睞，特別是擁有眾多優質、現金流穩健、業務成熟、派息率較高企業的亞洲市場。

據MSCI過去十年的資料顯示，股息是亞洲市場股票總回報中不可忽視的重要部份。過去十年，股息佔MSCI亞洲（除日本）指數總回報的40％，佔MSCI中國指數的36％。截至2020年底，相對其它地區，亞洲公司的自由現金流和資產負債率等財務指標有明顯優勢，例如亞洲企業自由現金流平均覆蓋超過一倍的股息和股本回購，同時淨資產負債率僅為34%，說明企業的債務僅佔股本的三份之一，而歐美公司的負債則佔股本近三份之二以上。

同時，亞洲復甦領先全球。今年隨着疫苗的推出，市場預期疫情有望得到控制，生產活動加速恢復，預計2021年亞洲區增長將領先全球，市場對區內企業盈利的信心高漲，料企業盈利於2020至2022年的複合年均增長率近15%，高於全球的8%。強勁的盈利增長預期將刺激公司恢復甚至增加派息，從而利好亞洲股息策略。

事實上，海外資金自去年底已見逐步調入亞洲，年初至今更錄得顯著的資金流入，加上弱美元繼續鼓勵資金流入包括亞洲的新興市場，支撐後市表現。

總括而言，即使息口中長期有調整壓力，但多國央行已明言，短期內政策不會劇烈轉向。因此低息環境將會持續一段時間，但由於投資者對政策收緊預期升溫，可能為後市帶來波動壓力。相信部署亞洲高息資產，兼享派息與增長潛力，是駕馭市場變化的一大良策略。

曾德明

董事總經理，亞太區分銷業務主管

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