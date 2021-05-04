新盤市場氣氛持續高漲，其中恒地（012）啟德新盤The Henley I暫收逾1,400票，超額認購逾8倍，最快日內公佈首輪銷售，擬定周日（5月9日）、母親節公開發售，有機會同步加推單位。

恒地營業（一）部總經理林達民指，The Henley I計劃於周日進行首輪開售，料至少包含首兩張價單、即146伙單位；並有機會再加推單位，相信涉及50伙單位，相關資料最快日內公佈。林續指，首輪招標單位料將涉至少10伙特色單位，包括地下花園、頂層，以及向海和向啟德體育園等戶型，並擬定於本周六進行招標，有機會同日開標。

另外，恒地地產策劃（一）部總經理余惠偉表示，集團最新投資逾7,000萬元，打造The Henley獨有應用程式，為住戶提供智能家居生活，包括為所有住宅單位增設智能家居設備如門窗、窗簾、燈光等，住戶均可透過項目特設應用程式操控。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略