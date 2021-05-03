【本報訊】金管局昨日於立法會進行財經事務委員會簡報會，同時公佈首季外滙基金表現。簡報指，首季外滙基金錄得116億元投資收入，按年扭虧為盈。期內因應美國債息向上，導致債券賬面虧損160億元；香港股票部份賺76億元；其他股票賺188億元；外滙收益12億元，而私募、地產等其他投資上季尚未入賬。

資產總額45,357億

金管局同時更新前年及去年經重整後的投資回報，前年全年投資回報為2,622億元，去年投資回報為2,358億元，是繼2017年後的高位。至於前年及去年支付予財政儲備的款項分別為538億及698億元。至今年首季為止，外滙基金資產總額45,357億元。

展望未來投資環境，金管局總裁余偉文於簡報會指出，投資策略會着重防禦性及多元化投資，並繼續關注美國聯儲局之後的貨幣政策會否轉向。他指出，如果通脹一旦升溫，聯儲局需要加息或減買債，現時金融市場估值高企下，容易出現大調整。外滙基金目前持有的債券，主要以一年期的為主，未來會按市況調整配置，以減低市場波動帶來的衝擊。

樓市方面，他指過去幾個月樓價平穩，成交量亦上升，但整體樓市周期仍無改變，重申無意變動現行逆周期措施。

該局正與內地部門商討，目標南向債券通及跨境理財通在下半年初段推出。兩地正商討南向債券通的詳細落實細節，包括結算方法及參與者範圍，雙方共識是盡早落地。