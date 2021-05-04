多個新盤作推售部署，恒地（012）啟德The Henley 最新加推第3張價單，涉及50伙，位於2座，單位實用面積379至696方呎，50伙折實價介乎1,017.3萬至1,862萬元，折實呎價25,499至32561元，折實平均呎價27,718元，比上月底推出的首張價單96伙，當時折實平均呎價26,448元，相隔五日，賣貴4.8%。

個別兩房單位出現「樓下貴過樓上」的情況，如1號價單的2座9樓D室，實用面積546方呎，定價1,776.4萬元，呎價32,535元。樓下一層，3號價單的2座8樓D室，定價1,803.6萬元，呎價33,033元。比樓上單位貴27.2萬元或1.53%。至於1號價單的2座16樓F室，實用面積505方呎，定價1,341.9萬元，呎價26,572元。新價單樓上的2座17樓F室，面積一樣，定價1,380.2萬元，呎價27,331元，賣貴38.3萬元或2.85%。

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恒地營業（一）部總經理林達民指，The Henley I計劃於周日進行首輪開售，料至少包含首兩張價單、即146伙單位；並有機會再加推單位，相信涉及50伙單位，相關資料最快日內公佈。林續指，首輪招標單位料將涉至少10伙特色單位，包括地下花園、頂層，以及向海和向啟德體育園等戶型，並擬定於本周六進行招標，有機會同日開標。

另外，恒地地產策劃（一）部總經理余惠偉表示，集團最新投資逾7,000萬元，打造The Henley獨有應用程式，為住戶提供智能家居生活，包括為所有住宅單位增設智能家居設備如門窗、窗簾、燈光等，住戶均可透過項目特設應用程式操控。

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