【本報訊】「五窮月」魔咒發功，港股在5月開局再急跌逾300點，失守支持位100天線（昨處28548點）。市場憂慮變種病毒肆虐，將窒礙經濟復蘇步伐，以滙控（005）及友邦（1299）為首的金融股成為跌市元兇，分別挫3.2%及2.6%，單計此兩隻股份已質低恒指148點。

分析指，恒指的技術走勢欠佳，一旦確立跌穿關鍵位28200點，將形成下跌趨勢，或下試27500水平尋找支持。

恒指昨日收報28357點，跌367點，成交958億元，為今年2月11日半日市以來最低水平。在內地五一長假期間，「港股通」暫停，港股最快要到本周四（6日）才有北水撐市；A股同樣於周四才復市。

滙控急回吐3%

滙控經歷上周「五連升」後，股價由近兩個月高位急吐3.2%，至47.3元。友邦、國壽（2628）等保險股，跌幅均見2%以上。科技股普遍造淡，美團（3690）遭大和下調目標價一成至450元，股價走低1.6%，報293.2元；京東（9618）旗下京東物流預計最快本月中招股和上市，京東平收報298.8元。

疫情有反彈危機，疫苗醫藥股再落鑊。復星醫藥（2196）獲瑞信升目標價，狂飆19.6%至59元；國藥（1099）亦大升10.8%至26.7元。

市場似對五窮月煞有介事。本報翻查恒指歷年表現，發現2011至2020年的十年間，有八年的5月份報跌，比例高達80%；而最近三年的5月份均以跌市告終，跌幅介乎1.1%至9.4%。

對於本月開局不利，利達資產管理基金經理及合夥人黃耀宗表示，除了受累疫情因素，市場上部份投資者「有少少自我實現五窮」，因憂慮「五窮六絕七翻身」之說而率先沽貨，慶幸的是成交大縮，未有形成明確的下跌趨勢。他指出，目前較好的策略是待大市突破才進行操作，以恒指為例，上方企穩29600點，或下方跌穿28200點；以科指而言，向上突破8600點，或失守7900點，「盡量唔好博，等到有新趨勢出嚟先買賣」。

盈富成交達36.5億

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦亦指，28200點屬關鍵位，跟昨日最低見28256點僅差56點，一旦大市失守28200點，「頭肩頂」風險因素將再浮現，「一落就可能殺到去27500點」；由於昨跌市未見明顯原因，後市守得住就會於28200至29200間繼續上落市。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢看法偏淡，稱外圍及本港疫情出現隱憂，一眾經濟復蘇及通關概念股明顯受壓，對後市不利；在技術走勢上，恒指失守支持位100天線，走勢或轉差，有機會下試28000水平。

盈富基金（2800）昨日成交達36.5億元，少有地打入即市成交最活躍個股三甲，僅次於平保（2318）及騰訊（700）。伍禮賢估計，除了有機會是基金作中長線部署而大手交易外，部份投資者可能在市況欠缺明確方向下，選擇以指數部署取代個股操作，建議留意該股接下來的成交狀況。

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