由順豐控股分拆的順豐房託基金（2191），明日（5日）起公開招股，招股價介乎4.68至5.16元，一手1,000個基金單位，入場費5,212元；預計5月17日掛牌。

順豐房託擬發行5.2億個基金單位，公開發售股份佔10%，集資最多26.8億元，預期今年預測年化每基金單位分派收益率為5.3至5.9%；保薦人為星展亞洲融資。

順豐房託引入兩名基石投資者，包括中國東方資產管理，及一家具加拿大背景的CI Global Asset Management，共認購5,000萬美元（約3.9億港元），佔總集資額約15%。

順豐房託行政總裁兼執行董事翟迪強表示，順豐房託於香港上市是集團策略性部署融資的一部分，將會成為集團主要的融資平台，為其提供資金用作其他發展。

順豐房託投資組合包括位於香港、佛山及蕪湖的三個物流物業。翟迪強指，集團現有20個物業已落成投產，但部分因融資、未有盈利等問題，而未有在上市前注入房託，而且受上市條例限制，房託不能後上市後數個月內進行收購，但會盡快進行收購，指集團在2021年底前，將有約400萬平方米的物業面積可供房託收購。

他又指，上市後將與集團的關連租戶簽訂新的「5+5」租務合約，首5年租金將維持不變，認為可為房託帶來穩定收入。

順豐預計今年首季錄得史上首次虧蝕，而且更虧蝕更高達11億元人民幣（約$13億港元）。翟迪強表示，物流業仍在高速增長，倉儲需要亦會提升，相信物流地產會有高速增長。

他特別提到，順豐房託上市後將改變現有董事會規模，獨立董事的比例將增至一半。現時順豐房託有5名董事由集團委派，包括主席王衛而獨董有4名。

信誠證券聯席董事張智威表示，該股有接獲客戶查詢，但反應不算熱烈，預計超購約100倍。

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