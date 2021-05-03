【本報訊】本港GDP結束連續六季收縮，統計處公佈今年首季GDP預先估計數字為按年實質上升7.8%，主因對外貿易強勁及去年基數較低。分析認為，疫情下全球消費者將服務需求轉至購物，令經貿、物流顯著增長，但各國疫苗接種停滯不停，經濟復蘇仍具挑戰。

按GDP各個主要組成部份分析，今年首季私人消費開支按年實質上升1.6%，上一季則下跌6.9%；政府消費開支季實質上升6.7%，與上季升6.1%持續改善。本地固定資本形成總額亦實質升4.5%，而前期升幅為3.6%。

至於貨品出口總額錄得30.6%實質升幅，高於上季5.5%的升幅；貨品進口亦實質上升23.3%，遠高於上季的6.7%升幅。服務業方面，服務輸出實質下跌8.7%，而較前期28.8%的跌幅收窄，而服務輸入在實質下跌14.9%，也較上季跌幅33.9%少。

疫下服務需求轉至購物

政府發言人表示，香港經濟在第一季急速反彈，主要反映在內地和美國帶動的環球經濟復蘇下，貨物出口的增長非常強勁。不過，當局指經濟復蘇並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前水平，原因是疫情及社交距離要求繼續打擊個別經濟環節，特別是涉及面向消費者的活動，同時旅遊業情況仍低迷。

當局又指，整個社會必須不遺餘力令疫情受控及確保疫苗接種計劃取得成功，為經濟全面復蘇創造條件。

當局表示，由中美帶動的環球經濟復蘇，在短期內應有利香港的貨物出口，服務輸出也應有所改善。當局指，倘若本地疫情繼續受控，在政府多項紓緩措施和環球經濟情況好轉的支持下，營商及消費信心可望在今年較後時間更全面地改善。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，疫情下全球消費者將服務需求轉移至購買物品，令經貿、物流顯著增長，「以往旅遊、飲食、開party消費減咗好多，走去買電腦、家具都增加好多」，而中國的供應鏈較完善，亦助長香港外貿表現，對香港GDP有支撐作用。

疫情仍對經濟帶來挑戰

他認為，今年內全球疫情未具備受控條件，只要其他經濟活動尚未恢復，今年香港外貿仍可享受高增長。但他提醒，各國疫苗接種率停滯不前，整體經濟復蘇步伐仍具挑戰，「如果廣泛免疫力係經濟回復原本狀態嘅前提，我諗要好長、十分困難。」

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈則指，疫情仍對經濟帶來挑戰，因此不宜過早談論經濟可全面復蘇，「我不認為單從一個經濟數據就定義為趨勢，尤其高失業率仍反映真實現狀。」

本港今年1月至3月經季節性調整的失業率為6.8%，較去年12月至今年2月跌0.4個百分點。