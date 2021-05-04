疫情緩和，樓市購買力急促釋放。據土地註冊處資料，4月份全港錄得9,150宗樓宇買賣登記，按月上升0.9%，更較去年同期大升近九成，為2019年5月錄得10,353宗後的近兩年新高。上月樓宇買賣合約總值851億元，按月升9.1%，與去年同期比較，亦上升122%。

上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔7,325份，較3月份下跌1.6%，按年則上升78.6%﹔4月份的住宅樓宇買賣合約總值716億元，較3月份上升3.2%，與去年4月比較，上升112.1%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，一手私宅買賣登記量逆市轉淡，主因是新盤之前經過連月熱賣後，出現暫時回氣現象，加上4月上旬發展商的大型全新盤未及應市而出現短暫銷售「空窗期」，故月內一手私宅買賣登記按月大減33%，只錄得1,037宗登記；登記總值亦相應減少21%，錄得160.37億元。至於4月份一手私宅登記量最多的3個新盤分別為維港匯1期(238宗)、恆大‧珺瓏灣2期(85宗)及帝御‧嵐天(45宗)。

二手住宅市場方面，疫情持續改善，屢現本地零確診佳況，刺激需求持續入市；不過，與此同時，業主心雄收窄議幅，以及不少盤源消化後未及補充，故4月份二手市場未有再現明顯突破，但仍錄得5,673宗登記，按月微升6%，為2012年11月以來的102個月(即8年半)的單月新高；而月內登記總值亦升12%，錄521.26億元。

4月逾1,000萬成交破千宗

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，4月錄1,052宗逾1,000萬元二手住宅註冊，較3月的1,019宗增加約3.2%，連升3個月，兼創1997年7月後新高。因3月及4月連續兩個月錄逾千宗逾1,000萬元二手住宅註冊，帶動今年首4個月逾1,000萬元二手住宅註冊量錄3,380宗，較2020年首4個月的1,459宗大增逾1.3倍，更創同期紀錄新高。

至於二手住宅今年首4個月錄21,433宗，較2020年首4個月的12,082宗增加約77.4%，當中逾500萬至1,000萬元二手住宅今年首4個月錄12,963宗註冊，較2020年首4個月的6,942宗增加約86.7%；500萬元或以下二手住宅今年首4個月錄5,090宗註冊，較2020年首4個月的3,681宗增加約38.3%，可見逾1,000萬元二手住宅註冊量按年同期表現較其他組別優勝。

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