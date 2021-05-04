機械股三一國際（631）昨升7％，年初至今大漲78％，今年預測PE 20倍。地位較高的同類股中聯重科（1157）昨微跌一格，年初至今只升15％，今年預測PE只及三一國際的三分一，趁低上車，博重上10年前IPO價14.98元，獲四成回報 。

1）中聯重科產銷工程機械（混凝土機械及起重機）、農業機械，A＋H總市值1,171億元，H股佔169億元。六三一國際市值324億元。

2）2020年，中聯重科營收651億元人幣，升50％；純利72.96億元人幣，大增67％。業務強勁是因為相關機械正處換機期。去年應收賬撥備16.82億元人幣，大增12.2億元人幣，本欄估計可能是採取保守政策（豐收時大撥備，歉收時有撥備可回撥）。若非大撥備，去年業績更見驕人。

預測PE僅6.3倍

3）公司上周四晚公佈今年首季業績，營收190.5億元人幣，按年大增110％；純利24.16億元人幣，按年急升135％；EPS 0.30元，增幅相同。

中聯重科繼續受惠於換機潮、建築行業對機械需求增加、應收賬撥備減少，今年全年盈利預測105億元人幣，增長44％，預測PE 6.3倍。2016及2017年業績惡劣，以致拉高過去6年平均PE（27倍），不宜作為參考。在此之前6年，平均PE 12.5倍，現時折讓一半。與三一國際預測PE 20倍比較，大折讓68％。

4）中聯重科今年預測PB 1.3倍，較三一國際的3.1倍折讓6成。

5）中聯重科往績股息率5.7厘，預測7.2厘，較6年平均高出2.6厘，較三一國際的2.2厘高出5厘。

＊中聯重科現價10.66元，較2月高位調整3.32元，趁低上車，在優績支持下，有望重見10年前IPO價14.98元，潛在升幅41％。浮水時PE亦不足9倍，仍只及三一國際的四成半。大和睇17.2元，招銀國際睇16.8元。

同場加映：4月23日於1.31元薦買西部水泥（2233），昨收1.4元。公司4月28日公佈，全資附屬「堯柏」今年第一季營收14.23億元人幣，按年大增89％，純利2.81億元人幣，按年大增109％。「堯柏」由西泥全資擁有，其NAV佔西泥NAV總值高達76％，其業績是西泥的大縮影。西泥往績PE 4倍，早前預測今年盈利增長20％料屬保守，以增長30％計，PE低至3倍；除息計，理論價PE更只有2.7倍。今次末息加特息12仙人幣（14.4港仙），已折合股息率高達10厘。

西泥現價1.4元，目標價1.83元，計入股息，潛在回報41%。Jeffries睇2.01元，中信證券睇1.89元。海螺（914）是第二大股東，憧憬私有化是長期賣點。

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