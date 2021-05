人總有過去,而每段過去,總有痛處。

兩個人之間的關係去到某個階段,往往有一方需要鼓起勇氣,冒險觸及對方的痛處,或者嘗試展露自己的痛處。

那一晚,很想到上環吃yakitori。

每次想放鬆,都會想吃那家yakitori,而此時此刻,最想跟她一起去吃。

但這陣子,好像跟她形影不離,心裏產生了恐懼。

太享受這種形影不離,會不會久而久之變成了倚賴?男人一倚賴就不型,這是定律。「今晚有咩 plan?」我還是忍不住問她了,失敗中的失敗。

「等你幫我plan。」看到她這樣回答,我moonwalk了五秒鐘,比失敗更失敗。

就跟想像的一樣,這頓飯好像在夜空中坐著飛氈吃的一般寫意——她的香味、串燒的香味、梅酒的香味、音樂、燈光、她半紅的臉、她半醉的眼,and so on and so on的加起來,讓我失敗中的失敗地問了這個問題:「Hey,will this last?」

「嘩嘩嘩,」她右手仍未放下酒杯,便用左手指著我問,「頭先嗰招,用過幾多次?」

「5次,」我報細了數,其實可能只有3次,「大概。」

「My god,」她目光微凝,「你個樣好認真,我係咪都應該好認真答你?」

講多無謂,your place or my place,認真答呢題最實際。

想不到,her place在一個鬧市裏也可以這樣安寧:擺設很多,但一點也不刻意;雜亂的書櫃,反而有種修飾過的秩序。

到底是人老了,還是她這個地方起了治癒作用,進來之前還是澎湃拜的獸性,進來之後竟然坐在沙發上,凝然不動的放空著。

她從廚房拋了一瓶礦泉水出來之後便問:「What kind of music do you like?」

呷一口冰凍的礦泉水,爽到難以形容。

「李香蘭。」

「What?」她有點大反應。

「What?」我反問。

「你係咪啱啱講咗第二個女人個名?」

「點呀你,係咪扮L.A返嚟呀,歌名嚟㗎姐姐。」

我搶了她的電話過來,在Spotify輸入了歌名,喇叭開始播出音樂。她倚在我的肩上,我扣著她的手,閉著眼。

庸庸碌碌,鬥餐死,搏到盡,為乜?

At the end of the day,人生不就是為了扣著一隻手,喝一口礦泉水,聽一首李香蘭?

「Nothing lasts,」她說。

「I know,」我隨便說,然後才想起,她是回答剛才在餐廳的問題。

「我9歲嗰陣,I mean 8歲,喺我生日之前嗰日,我daddy走咗,cancer,好突然,醫生本來都話可以好番。」她的語速很慢,語氣是懷念,卻已經不傷感了。

我打開眼睛,看不到她的臉,嘗試想像那一刻,她伏在我肩上的表情。

「嗰晚我同媽咪攬住一齊喊,然後佢抹我啲眼淚,我抹佢啲眼淚,跟住拖住手一齊瞓,好似而家你拖住我咁。」她輕輕笑了一下,手捉得更緊。

該說什麼好?I am sorry to hear that?還是甚麼不說較好,我緊緊地握一握她的手,大概是在給她示意「盡在不言中」。

「Want to know how I got over it?」她問。

「Sure,」我的聲音有點沙啞。

過了大概三天,她的媽媽弄了一道薯仔雞翼。

一切跟平時都一樣,然後突然,媽媽摸摸她的頭,說:「你好細個嗰陣,已經要用筷子食雞翼,因為你話daddy係咁食,你又要咁食。」

之前三天,大家都在迴避「爸爸」這個話題,媽媽這番話有點出乎意料。「你平時講嘢表情好誇張,對眼要碌到好大,同你爸爸一樣。」

9歲的她,雙手捉著媽媽的右手,在媽媽的手背上吻了一下;媽媽用左手撫摸著她的臉,說:「爸爸以前又係會咁錫我。」

媽媽想說的是,每天好好的活著,其實都是爸爸的延續;「我看著鏡子,看到的是自己,但其實在媽媽眼裏,她也看到爸爸。」

聽到這裏,忍不住鼻子一酸,被她聽出來了。

「好感動吖?」她在嘲笑。

「係傷感,明明諗住今晚可以咩㗎嘛,而家你講埋啲咁嘅嘢,如果我仲搞你,我仲係人嚟嘅?」我佩服自己的急才。

有位大師曾經說,雲變成雨,就代表沒有了雲嗎?雲和雨以不同的型態出現,卻依然一樣美。

如何看待死亡,是佛學的最高學問之一。沒有生,也沒有死,「不生不滅」就是這個意思。

道理不是要我們冷對死亡,而是要我們學懂在緣起時感恩,緣滅時安然。

凡事不要困在某一個形相中,便可以少一點強求,多一點珍惜。

播完了李香蘭,空氣裏還是迴盪著李香蘭。

她走到廚房,我聽到咖啡豆被攪碎的聲音。「Nothing lasts,but it doesn’t matter,所以之後我飛你,你真係唔使太傷感。」

「吓?飛?乜我哋一齊咗咩?」我其實又想 moonwalk。

Nothing lasts,or maybe it does?

看得真,未必看得清;看得清,便不會在乎是否看得真了。

