人總有過去，而每段過去，總有痛處。

兩個人之間的關係去到某個階段，往往有一方需要鼓起勇氣，冒險觸及對方的痛處，或者嘗試展露自己的痛處。

那一晚，很想到上環吃yakitori。

每次想放鬆，都會想吃那家yakitori，而此時此刻，最想跟她一起去吃。

但這陣子，好像跟她形影不離，心裏產生了恐懼。

太享受這種形影不離，會不會久而久之變成了倚賴？男人一倚賴就不型，這是定律。「今晚有咩 plan？」我還是忍不住問她了，失敗中的失敗。

「等你幫我plan。」看到她這樣回答，我moonwalk了五秒鐘，比失敗更失敗。

就跟想像的一樣，這頓飯好像在夜空中坐著飛氈吃的一般寫意——她的香味、串燒的香味、梅酒的香味、音樂、燈光、她半紅的臉、她半醉的眼，and so on and so on的加起來，讓我失敗中的失敗地問了這個問題：「Hey，will this last？」

「嘩嘩嘩，」她右手仍未放下酒杯，便用左手指著我問，「頭先嗰招，用過幾多次？」

「5次，」我報細了數，其實可能只有3次，「大概。」

「My god，」她目光微凝，「你個樣好認真，我係咪都應該好認真答你？」

講多無謂，your place or my place，認真答呢題最實際。

想不到，her place在一個鬧市裏也可以這樣安寧：擺設很多，但一點也不刻意；雜亂的書櫃，反而有種修飾過的秩序。

到底是人老了，還是她這個地方起了治癒作用，進來之前還是澎湃拜的獸性，進來之後竟然坐在沙發上，凝然不動的放空著。

她從廚房拋了一瓶礦泉水出來之後便問：「What kind of music do you like？」

呷一口冰凍的礦泉水，爽到難以形容。

「李香蘭。」

「What？」她有點大反應。

「What？」我反問。

「你係咪啱啱講咗第二個女人個名？」

「點呀你，係咪扮L.A返嚟呀，歌名嚟㗎姐姐。」

我搶了她的電話過來，在Spotify輸入了歌名，喇叭開始播出音樂。她倚在我的肩上，我扣著她的手，閉著眼。

庸庸碌碌，鬥餐死，搏到盡，為乜？

At the end of the day，人生不就是為了扣著一隻手，喝一口礦泉水，聽一首李香蘭？

「Nothing lasts，」她說。

「I know，」我隨便說，然後才想起，她是回答剛才在餐廳的問題。

「我9歲嗰陣，I mean 8歲，喺我生日之前嗰日，我daddy走咗，cancer，好突然，醫生本來都話可以好番。」她的語速很慢，語氣是懷念，卻已經不傷感了。

我打開眼睛，看不到她的臉，嘗試想像那一刻，她伏在我肩上的表情。

「嗰晚我同媽咪攬住一齊喊，然後佢抹我啲眼淚，我抹佢啲眼淚，跟住拖住手一齊瞓，好似而家你拖住我咁。」她輕輕笑了一下，手捉得更緊。

該說什麼好？I am sorry to hear that？還是甚麼不說較好，我緊緊地握一握她的手，大概是在給她示意「盡在不言中」。

「Want to know how I got over it？」她問。

「Sure，」我的聲音有點沙啞。

過了大概三天，她的媽媽弄了一道薯仔雞翼。

一切跟平時都一樣，然後突然，媽媽摸摸她的頭，說：「你好細個嗰陣，已經要用筷子食雞翼，因為你話daddy係咁食，你又要咁食。」

之前三天，大家都在迴避「爸爸」這個話題，媽媽這番話有點出乎意料。「你平時講嘢表情好誇張，對眼要碌到好大，同你爸爸一樣。」

9歲的她，雙手捉著媽媽的右手，在媽媽的手背上吻了一下；媽媽用左手撫摸著她的臉，說：「爸爸以前又係會咁錫我。」

媽媽想說的是，每天好好的活著，其實都是爸爸的延續；「我看著鏡子，看到的是自己，但其實在媽媽眼裏，她也看到爸爸。」

聽到這裏，忍不住鼻子一酸，被她聽出來了。

「好感動吖？」她在嘲笑。

「係傷感，明明諗住今晚可以咩㗎嘛，而家你講埋啲咁嘅嘢，如果我仲搞你，我仲係人嚟嘅？」我佩服自己的急才。

有位大師曾經說，雲變成雨，就代表沒有了雲嗎？雲和雨以不同的型態出現，卻依然一樣美。

如何看待死亡，是佛學的最高學問之一。沒有生，也沒有死，「不生不滅」就是這個意思。

道理不是要我們冷對死亡，而是要我們學懂在緣起時感恩，緣滅時安然。

凡事不要困在某一個形相中，便可以少一點強求，多一點珍惜。

播完了李香蘭，空氣裏還是迴盪著李香蘭。

她走到廚房，我聽到咖啡豆被攪碎的聲音。「Nothing lasts，but it doesn’t matter，所以之後我飛你，你真係唔使太傷感。」

「吓？飛？乜我哋一齊咗咩？」我其實又想 moonwalk。

Nothing lasts，or maybe it does？

看得真，未必看得清；看得清，便不會在乎是否看得真了。

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