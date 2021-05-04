近期疫情稍為緩和，多個新盤磨拳擦掌，搶攻一手樓市。在過去周末，各區新盤售樓處滿人頭湧湧，銷情理想，普通住宅如屯門「御海灣二期」繼續受惠剛性需求，延續一期佳績。位於旺角的市區精品新盤「One SOHO」亦受追捧，更值得留意的是港島南黃竹坑站項目「晉環」，首輪推售的240伙單位，一炮沽清，其中不乏大手成交，相信應屬投資需求。

在疫情之下，經濟衰退，住宅租金回軟，以致租金回報率下跌。儘管如此，「晉環」是港島區近三十年首個鐵路站上蓋樓盤，有一定稀有性。自南港島線開通後，黃竹坑往來金鐘中環十分便利，雖然項目定價每呎逾三萬元，但與其它港島新盤相比，仍屬合理水平，難怪能吸引不少投資客追棒。「晉環」銷售成績斐然，為黃竹坑站餘下各期銷售打下強心針，其中二期發展商正在申請預售紙，有望下半年開售。

雖然疫情尚未完全退卻，經濟全面復蘇之路仍遙遠，但個別行業就業情況其實不差，金融相關行業是一例，所以樓市需求仍在，再加上過去兩年積累了不少購買力，趁低息環境持續，陸續得以釋放。

其實不單只普通住宅購買力得到釋放，豪宅亦然，今年開始，豪宅市場氣氛明顯改善，山頂道77及79號在短時間沽出五間洋房，套現三十億；中半山波老道21號特色單位呎價逾13萬。個別買家更要支付辣稅，可見富人亦按奈不住，趕緊入市。若有朝關口重開，國內富豪重臨，豪宅市場有望再上一層樓。

展望將來，一手新盤供應仍然有限，預期未來三年每年住宅落成量只有萬六、七伙，對樓市帶來支持。二手市場則或視乎有意移民家庭放售物業的情況，且看新需求能否抵銷其影響。若有，相信亦集中在中價物業。

星展香港房地產業分析師丘卓文

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略