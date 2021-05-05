波羅的海乾散貨指數（BDIY）去年3月底為626、6月底1799、9月底1725、12月底1366、今年3月底2046；本周二晚為3157，見11年高位。BDIY指數高高高，中遠海控（1919）股價飆飆飆，現價較52周低位爆升805%。同系、同類的中遠海發（2866）現價只較52周低位高出123%。上周二於1.38元薦買，現價1.61元，未升夠，仍有大把水位。

1）去年底，中遠海發擁有集裝箱船隊77艘，總載運力58.75萬TEU（標準箱）；散貨船5艘，總運力46.69萬載重噸；紙槳船2艘，總運力12.39萬載重噸；液化天然氣船、重吊船、油化船等各類型船舶近100艘；亦擁有集裝箱378萬TEU；旗下上海環宇物流裝備公司年產55萬TEU。公司年報稱，相關業務規模居於世界前列。

2）中遠海發A + H總市值330億元，只及中遠海控的13%，及東方海外（316，由中遠海控佔74%）的39%。單以H股36.76億股計，只值59億元。上周五，北水佔H股20.2%。

3）2020年，中遠海發純利21.30億元人幣（EPS 0.155元人幣），增22%。2021年首季，營收52.67億元人幣，按年升53%；純利8.47億元人幣，增155%。以首季EPS年度化（16.6分人幣）計，PE 8.1倍；其餘3季盈利平均若較首季高出30%，PE則為6.6倍。過去6年，平均PE 23.6倍。

股價勁落後 PB超折讓

4）中遠海發今年預測PB 0.53倍，過去6年平均0.83倍。彭博綜合預測，中遠海控今年PB2.32倍，東方海外1.68倍。中遠海發折讓大到不得了，是因為股價勁落後。

＊中遠海發現價1.61元，目標價重溫：2.2元，潛在升幅仍達37%。

同埸加映：化妝品股仔卓悅（653）飆58%，登上龍虎榜上第一位，入市新聞是與華為合作營銷。高處不勝寒，要考慮：公司連續見紅5年，去年蝕2.56億元；前年最低市值2.7億元，現已增至9.9億元；現時PB高達5.8倍。

同類股修身堂（8200）市值1.2億元，只及卓悅的12%，大超值得多。公司2019/20年（3月年結）虧損0.56億元，2020/21年首三季只見紅536萬元，大復蘇，料發盈喜；僅手上淨現金4.41億元，已是公司市值的3.7倍；每股NAV高達10.75元，PB低至0.15倍；全年營收逾20億元，主要在華東經銷美國P&G產品，「上海概念」濃厚；市銷率0.06倍，相信全市No1 最低，爆炸至極。

修身堂現價1.6元，PB 若見0.3倍，值3.22元，股價要升101%；PB若見0.5倍（過去十年最高PB 1.4倍，平均0.5倍），值5.38元，股價要升236%。小注來敲敲，悶聲發大財。

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