澳洲無酒精烈酒品牌Lyre’s公佈，已完成第三輪融資，主要投資者為Morgan Creek Capital Management及德國釀造集團的投資分支Bitburger Ventures，現時品牌市值逾1億英鎊（約10億港元），成最有價值的獨立無酒精烈酒品牌。

公司指，Morgan Creek Capital Management為多個大型企業的早期投資者，包括阿里巴巴（9988）、馬斯克旗下SpaceX、Lyft、Drizly NinjaVan和Allbirds。

Lyre’s指，將配合不同的業務計劃以運用融資所得的資金，當中包括在年底前把品牌銷售版圖擴展到合共60個國家，並因應全球酒店業重啟而進一步增加產品庫存。同時，資金亦會用於加強產品現有的研發能力，以及品牌於英國、歐洲及美國的生產量。

公司表示，自品牌成立的24個月以來，業績以雙位數百分比穩步增長，全年的銷售額有望於本年第四季度超越3,500萬英鎊（約3.78億港元）。

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