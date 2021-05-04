【本報訊】美國藥廠輝瑞今年首季業績強勁，主要受惠新冠肺炎疫苗於全球50多國家和地區的營業收入錄35億美元（約273億港元），輝瑞調高2021年全年收入預測，將屆乎705億至725億美元。

大型科技股沽壓重

輝瑞昨公佈，今年首季收入錄146億美元，按年增長42%。截至今年4月中旬，按輝瑞已簽署合約計，2021年將有16億劑新冠肺炎疫苗BNT162b2出貨，將帶來260億美元收入，較原先預期的150億劑多73%。公司目標2021年生產最多25億劑新冠肺炎疫苗。輝瑞跟德國生物科技公司BioNTech合作生產的新冠肺炎疫苗的毛率利分賬為50：50。

輝瑞昨日偏軟，曾跌0.42%至39.66美元。美國藥品零售商CVS業績亦勝預期，昨日曾彈升逾3%至80.21美元。資金板塊輪動，大型科技股出現沽壓，蘋果公司曾跌2.69%至128.97美元，亞馬遜及Google母企Alphabet亦跌逾1%。約本港晚上約10時21分，道指跌182點，報33938點；標指跌40點，至4152點；納指跌277點，報13618點。

另外，紐約聯儲銀行上周五公佈的有效聯邦基金利率跌1個點子至0.05厘，為3月底後首見下跌，分析指有效聯邦基金利率持續保持低水平，將令聯儲局加快調整超額準備金利率和逆回購利率等措施。