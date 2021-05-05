富二代炒賣爆煲事件鑊鑊新鮮鑊鑊甘。最近碰到工廈大王，令在下想起他當年如何在兒子中伏後，當機立斷重掌帥印。他的事可讓一眾準備交棒的投資者參詳一下。

工廈大王十多年前已經坐擁超過10億元身家，炒賣工商舖以外，又有一項穩定業務作為收入來源，簡單來說「上岸」。養兒一百歲，長憂九十九，大王自然希望兒子會生性，炒賣物業有自己遺傳的功力。我稱他兒子做公子，公子當時剛大學畢業，又怎會知道經紀的「假膠」世界，當時獲父親授予出入貨之權，吸引無數經紀阿諛奉承，哥前哥後的稱呼，但他又怎會聽過整個說話是「哥前哥後三份險」喎！結果這些如狼似虎的經紀不擇手段，老點公子買工廈做劏廠。

公子入世未深，被人擦得鞋多，人就飄了，眼見當時甚麼不知名的投資者都走去做劏場，還賺到錢，都是那種心態「無理由人哋得我唔得」，就以6,000萬元買入新界兩個工廈單位做劏場，還跟爸爸顯威風，說某某經紀真可靠，則已畫，隨時賣圖紙。的確，該場是可以分間成若干工業用途，非商業用，獨立間隔，全天候隨時出入單位，但劏到不代表賣到，最終銷情慘淡，慘到超過一半數十方呎的劏廠丟空至今，間唔中才有一個半個有緣人幫手租吓，收那數千元租金。簡單來說，入錯貨。作為身家億萬的大王，蝕數千萬元並不會弄至傾家盪產，只不過公子從此再沒有入貨的機會，而公子現在只負責幫助由爸爸決定買入的物業收租。

小師兄

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