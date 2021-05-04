【本報訊】受黃竹坑新盤帶動，區內租置公屋也水漲船高。據土地註冊處資料，利東邨東興樓一個實用面積294方呎高層單位，登記以195萬元未補地價易手，原業主2016年4月以租置身份買入其租住單位，當時買入價僅34.8萬元，現賣出該公屋，樓價五年勁升近五倍，大賺160.2萬元離場。

兆軒苑買家追價入市

市場盤源開始大減，業主吊高來賣，二手樓出現反價潮。市場消息指，將軍澳蔚藍灣畔2座中層B室，實用面積763方呎，三房間隔，業主原本底價1,298萬元，最後竟以1,318萬元易手，成交價高過底價20萬元，呎價17,274元，創同類單位新高。單位2017年4月以1,093萬元購入，賺225萬元離場。將軍澳二手樓市持續熾熱，繼上月錄得約470宗後，買家入市步伐未見減慢，本月首四天已錄得33宗成交。

祥益黃文樂表示，屯門居屋亦有買家追價，兆軒苑B座中層15室兩房戶，實用面積407方呎，業主由原先叫價430萬元反價至435萬元，但新買家考慮到熟悉該區，決定追價5萬元入市，呎價10,688元。

樓市破頂潮持續。有代理表示，青衣曉峰園1座高層B室，實用面積546方呎，剛以800萬元賣出，呎價14,652元，創屋苑兩房標準戶歷史新高。

世紀21北山楊詠詩稱，大坑雋琚低層D室，實用面積328方呎，一房間隔，獲區外首置上車客以790萬元承接，呎價24,085元。原業主2015年4月以773萬元購入上址投資，持貨六年至今易手，賬面僅獲利17萬元，升值2%，扣使費後明賺實蝕。

美聯翟曉明表示，東涌再出現新高價，東堤灣畔5座高層F室，實用面積607方呎，剛以848萬元屋苑2房新高價易手，呎價近1.4萬元。