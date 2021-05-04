【本報訊】渣打（2888）、電訊盈科（008）、香港電訊（6823）及攜程（9961）作為股東的虛擬銀行Mox Bank，早前夥萬事達卡（MasterCard）推出信用卡服務Mox Credit，成為香港首間推出此服務的虛擬銀行，現正開放申請。

盼今年客戶增至20萬

Mox Credit不設最低消費要求、免年費、沒有逾期還款費用，但仍收取利息，並提供長達56天的免息還款期。Mox會即時發出申請結果，用戶申請獲批後可將電子Mox Card加入電子銀包，即時消費。

Mox行政總裁顧海表示，客戶人數已突破10萬，希望於2021年內增加至20萬。至於Mox Credit用戶數量，他指仍在推出初期，未有透露數字。而目前該行約有190名員工，今年內目標增聘30至40名人手。

集團於周一（3日）公佈去年財務報表，錄得4.56億元虧損，是8間銀行中燒錢最多的一間，但在開業約3個月，已吸納51.93億元存款，僅次於3月首先開業的眾安銀行（ZA Bank）。顧海表示，他有信心最快可在3至4年後扭虧為盈。