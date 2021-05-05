踏入五月，亦是恒指變革後首次的季檢，結果將會在5月21日收市後公佈，恒指公司話希望在2022年中前，把成份股數目增至80隻，而現時的成份股共有55隻，換言之在未來五次的季檢中，平均每次增加5隻。

按恒指最新的編算文件，候選資格是恒生綜合大中型指數成份股，現時兩個指數的成份股共有313隻，即係話非藍籌的候選股就有258隻。市值逾二千億的候選股共有11隻，百度（9888）因在3月上市，未達上市歷史要求，快手（1024）在2月5日上市，以往的規矩，截數日是在3月底，快手係唔夠秤的，不過青冰細看最新的編算文件，原來上市歷史要求，是計算至季檢公佈當日，咁快手就剛夠3個月入到閘。

快手的粉絲不用開心得太早，因為佢同百濟神州（6160）都有同樣的問題，就是仍然錄得虧損，雖然恒指公司從來無講過，無盈利不能染藍，但回顧咁多年，做咗藍籌可以蝕錢，但蝕住入選就欠奉，即使係2月染藍的阿里健康（241），上年度雖然蝕錢，但按財經界常用的最近十二個月數字（TTM），已經錄得盈利，至於恒指改革後會否寬鬆執行這個盈利準則，就決定快手及百濟神州的命運了。

撇開快手、百度及百濟神州，招行（3968）機會都係窄啲，始終藍籌內太多金融股，青冰估即使要加佢，都要等多兩、三round先，咁11隻減4，餘下的就是京東健康（6618）、網易（9999）、思摩爾（6969）、碧桂園服務（6098）、京東（9618）、農夫山泉（9633）及華潤啤酒（291）。睇返諮詢結果的文件，當日模擬了80隻成份股的行業分佈，需要增加股數最多的行業，分別是消費股及醫療保健股，所以京東健康、思摩爾及農夫山泉應是穩膽，現時仍有兩個星期先公佈，戰友們仲有大把時間趁低收集嘅。

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