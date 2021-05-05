住宅樓市銷情熾熱，然而近年寫字樓及商舖等沽壓沉重，去年兩幅推出市場的商業用地都流標。然而本周五將會再推出2020/21年度最後一幅商業用地，最高樓面面積高達107.64萬方呎，市場估值高達160億元。

天俊測量師行執行董事張楚然表示，地皮地盤面積約159,328方呎，最高可建達107.64萬方呎，而且雖然交通便利並就近銅鑼灣商業購物區，地舖的商業價值高。然而買家須自費興建公眾停車場，提供125個車位及三所政府物業，因此成交價會受到一定的影響。此外，新冠肺炎疫情嚴峻及全球經濟受到波動，也會影響到成交價。在扣除交還政府面積價值後，張楚然認為地皮估值為160億元，每呎樓面地價14,864元。

而美聯測量師行董事林子彬亦認為，雖然地皮位處銅鑼灣核心地段，屬罕有市區商業地皮，惟受本港經濟前景未明影響，料發展商出價較審慎，按每方呎樓面地價約1.4萬元計算，估值約150.7億元。林子彬認為，項目亦需預留部分樓面作公共設施，同時亦要提供125個公眾停車位，及有部分保育的要求，料有關成本將反映在出價。由於項目發展規模較大，亦不可拆售，預計主要吸引大型發展商及大財團入標為主，料作長線投資用途。

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