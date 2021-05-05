香港人想去新加坡旅行可能要再等一等。新加坡政府表示，因為當地出現與印度新冠變異毒株相關的局部疫情後收緊了防疫限制措施，現時評估是否需要調整與香港的「航空旅遊氣泡」計劃。

香港與新加坡於一周多前達成協議，於本月26日啟動「航空旅遊氣泡」，但因為出現變種病毒，新加坡於周二宣佈實施為期3周的限制措施，包括社交聚會人數不可超過5人，以及加強入境限制，以阻止變種病毒傳播。

新加坡聯合領導抗疫跨部門工作小組的財政部長黃循財表示，「我們將密切關注疫情，並將評估是否會有任何調整。」並表示會與香港政府保持聯繫。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華周二表示，香港正密切留意新加坡的新冠疫情發展情況。他說新加坡的病例數字大致在雙方同意的範圍內。

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