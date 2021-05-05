涉嫌捲入「微信女」騙案及辦公室被搜查的恒益控股（1894），事隔近兩周終刊發公告，承認三名執行董事李沛新、劉麗菁及李嘉豪於4月22日被捕，並於翌日獲警方保釋，指是與一項根據證券及期貨條例進行的調查有關。

恒益指，該調查仍在進行中，涉事董事並未被正式落案起訴，而當局並無發佈其他詳情。公司正就該調查尋求法律意見，並將密切監察此事，如被要求會積極協助當局進行該調查。

恒益指，雖然涉事董事並無被禁止履行執董職務，但為維持董事會正常運作，三人將自願暫停作為執董的職位、職能及職務，其中李沛新將暫停履行董事會主席及公司提名委員會主席一職， 今日（5日）起生效，以待該調查結果，直至另行通知為止。不過，恒益同時委任李沛新的長子、公司非執行董事李嘉俊為臨時主席，暫時接替其父的主席職務。

恒益稱，將盡快在可行情況下額外委任最少一名執行董事，以監督公司管理及日常營運，惟須待提名委員會批准後方可作實；又稱不知悉公司的業務因該調查而遭受任何重大不利影響，指營運維持正常。不過，恒益停牌前已有多名董事及秘書「跳船」，包括民建聯副主席、立法會議員張國鈞；公司核數師德勤亦於去年底辭任。

恒益指鑒於該調查，董事會亦已成立由三名獨立非執行董事組成的特別調查委員會，以調查涉事董事被指控的不當行為；調查及審閱公司現金及財務狀況；檢討現有內部監控制度，如需要會制定提升企業管治的措施；取得外部法律或其他獨立專業意見；向董事會報告有關該調查的調查結果，及提出必要建議，採取一切適當的補救行動。恒益亦將委任獨立顧問，對該調查之事件進行獨立調查，並評估該調查的影響及就此提供意見。

恒益於4月22日早上停牌，但未有交代原因及有否董事受查。下午證監會與警方公佈，拘捕包括上市公司三名高層共四人，涉嫌串謀透過虛假交易盜用公司資金1,900萬元，事件涉及唱高散貨（亦稱為微信女騙局），事後恒益確認辦事處被警方搜查。

恒益為本地建築股，2018年10月於主板掛牌，上市價僅為0.85元，去年8月公佈擬賣盤前後股價在2.3元炒上高位6.25元，當時大量股票群組推介該股，但集團股價於8月底大跌九成，9月中更宣佈賣盤告吹。

此外，聯交所資料顯示，李沛新夫婦在警方搜查辦公室及拘捕前兩天，連續兩日大手沽貨，共涉5044萬股，套現3219.12萬元，持股量由原來73.42%，急降至66.85%。

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