【本報訊】近期工商舖市成交轉旺，不少投資者亦趁旺市沽貨。資深投資者羅珠雄繼上周沽出觀塘甲廈單位，最新再以8,500萬元售出同區一工廈地廠，一周內連環套現約1.67億元。

屯門舖位8年蝕90萬

市場消息指，觀塘鴻圖道60號鴻福工業大廈地廠，面積約10,850方呎，新近以8,500萬元易手，呎價約7,835元。原業主羅珠雄早於2017年5月，透過「買殼」以1.25億元購入上述地廠，以及1樓B室和8樓全層物業；其中地廠當時買入價為7,500萬元，即四年升值1,000萬元或約13%。

事實上，羅珠雄近期頻頻沽貨套現，包括上周以逾8,200萬元，售出觀塘甲廈電訊一代廣場三個單位；換言之，羅氏短短一星期內已於市場吸金約1.67億元。

市場消息指，屯門井財街15號金銘大廈地下22號舖，面積約500方呎，最新以1,160萬元易手，呎價約2.32萬元；舖位目前由髮型屋以月租3.2萬元承租，租金回報約3.3厘。原業主2013年以1,250萬元購入上址，持貨八年，賬面蝕90萬元或約7.2%。

商廈方面，仲量聯行最新發表報告指，樓齡高及設備過時的商廈現有租金水平，較地點相若、但設備新穎的商廈低最多四成；估計全港至少有100幢舊式商廈需作大規模翻新，料相關物業隱藏價值或逾400億美元（約3,104億港元）。