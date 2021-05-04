【本報訊】新盤混戰持續，本周末至少550伙開售搶客。啟德The Henley昨加推50伙，折實平均呎價升至2.77萬元，貴首批4.8%，個別兩房「樓下貴過樓上」；周日開賣196伙，現收逾1,600票，超額七倍。黃竹坑上蓋晉環上周沽清首批240伙，招標呎價更見5.4萬元，發展商食髓知味，本周六次輪賣180伙，另推8伙招標。

恒地（012）啟德The Henley昨加推3號價單共50伙，面積379至696方呎，折實1,017.3萬至1,862萬元，呎價25,499至32,561元，折實平均呎價27,718元，比上月底首張價單96伙均價26,448元，相隔五日賣貴4.8%。

兩房戶「樓下貴過樓上」

個別兩房戶出現「樓下貴過樓上」的情況，如1號價單2座9樓D室，面積546方呎，定價1,776.4萬元，呎價32,535元。樓下一層，3號價單的2座8樓D室，定價1,803.6萬元，呎價33,033元，較樓上貴27.2萬元或1.53%。

發展商同步推銷售安排，周六先推出12伙三房單位招標，包括2座40樓A室，頂層連天台戶，三房雙套間隔，面積1,350方呎，連635方呎平台及1,176方呎天台，飽覽啟德體育園與維港景色。而周日以價單抽籤發售196伙，面積274至889方呎，包括67伙低座一房、58伙一房、49伙兩房及22伙三房戶。

另一焦點新盤，路勁（1098）等發展的黃竹坑晉環，落實周六次輪開售180伙，同樣分三個組別賣樓，A1組最大手可購3至4伙，當中必須包括1伙三房單位。將於周四傍晚6時截票，翌日抽籤。而同日起推8伙四房大單位招標，單位來自1A座26至38樓A及F室。

內房遠洋集團（3377）旺角千望公佈周六首輪發售45伙，包括17伙開放式、23伙一房及5伙一房連書房單位，面積由172至318方呎，折實售價由397.8萬至734.4萬元，折實呎價19,596至25,055元。

千望收200票 暫超購3倍

遠洋助理銷售總監王維榮表示，千望截至昨午1時，已錄得近200個登記，以首批45伙計算，超額逾3倍；周五下午5時截票。

至於恒大（3333）屯門珺瓏灣II安排本周六公開發售110伙，包括28伙開放式、72伙一房及10伙兩房，面積223至475方呎，入場單位為3座1樓N室，實用223方呎，折實373.3萬元，呎價16,726元。另有27伙特色戶下周一起招標。