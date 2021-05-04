中國以反壟斷為名打擊平台企業，情況越演越烈。阿里（9988）及美團（3690）先後遭中國市監局立案調查，前者更被重罰182.28億人幣。本報疏理資料，早前34間互聯網企業被中國市監局點名要求承諾反壟斷後，原來騰訊（700）有份投資的佔16間，比例近一半。

騰訊旗下騰訊音樂傳率先遭到調查，有指罰款高達100億人幣，或被迫出售。事實上，騰訊數年前已面對政策影響的「切膚之痛」，2018年初因廣電總局發佈《遊戲申報審批重要事項通知》，令新遊戲審批工作暫停近一年，《和平精英》無法如期推出，公司當年第三季至2019年首季遊戲收入出現按年下跌。而近日中央似乎對公司通訊軟件微信「虎視眈眈」。

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官媒曾用頭版直接批評

2月抖音向北京知識產權法院正式提交訴狀，起訴騰訊壟斷，並指騰訊通過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」，索賠9,000萬人幣。官媒《證券時報》用頭版直接批評：「目前看，騰訊擁有絕對話語權。這是騰訊打造的高速公路，騰訊維護這條公路暢通，這條路也給騰訊帶來巨大收益」。

微信可說是騰訊系內重中之重；去年微信及國際版WeChat的合併每月活躍賬戶數達12億，其「小程序」服務超過550萬企業客戶，微信支付亦幫助企業維持業務經營，如美團、京東（9618）、拼多多等都在微信吸客。假如中央執意整頓微信，不以「最多罰款銷售額的一成」，反在經營入手，對公司影響會比阿里及美團更大。

另外，記者翻查34間簽署反壟斷「承諾書」的科企中，騰訊本身及有份投資公司佔16間，為所有企業中佔比最多，除了持股逾五成的閱文（772）外，亦包括搜狗、京東、美團及快手（1024）等。行業遍佈網購、外賣、社區團購等「高危」被罰行業，一旦再有公司面臨罰款，騰訊損失機會最高。

事實上，撇除企業本身，騰訊基本上沾手大部份互聯網企業，資本上可謂擁有大到不能倒的地位。除了旗下業務或投資公司有機會被反壟斷監管外，若果投資亦算是壟斷一部份而受到約束，將大大阻礙騰訊的生態圈發展。

恒生科指高位跌逾兩成

34間承諾反壟斷的互聯網企業中，阿里除了旗下餓了麼及盒馬生鮮，當中以持股30%的新浪微博及19.99%的蘇寧易購較多，之後就要數到持6.3%的嗶哩嗶哩（9626，騰訊亦持11.6%），不計本身已罰，合共涉及7間。百度（9888）亦身在其中，其持股52.5%的愛奇藝、持股10.9%的攜程（9961）亦在內。

在反壟斷陰霾下，一眾科網股「無運行」，恒生科技指數由2月中高位11001點，跌至目前約8200點，跌幅高達兩成。