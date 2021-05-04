怎樣才稱得上一鳴驚人？「投資函數是利率，不是價格，有收入流或利息才算投資，純炒價的叫投機」，是羅家聰說的。張五常卻一次又一次提醒同學們不要忘記，利率是一個價。是的，利率就是今天消費與將來消費的相對價格。這是費沙（Irving Fisher）《利率理論》的傳統，亦是現代宏觀經濟學的傳統。這傳統當然不是大教授所創，大教授發明的是解釋財富累積的倉庫理論。根據這理論，本身毫無生產力的資產也是資產，而正因為本身沒有產出收入，作為財富累積的倉庫這類資產亦是沒有上限。解釋倉庫，大教授喜歡以收藏品作例。管得你叫他投資還是投機，沒有產出的資產要從升值看回報，這類資產的用場就是累積財富。

羅家聰想說的，其實是加密貨幣沒有投資價值。KO大教授未算驚人，真正嚇驚人的是末日博士顛覆了金融學基礎。說得出有收入流或利息才算投資，理論上，似乎對金融學一大難題視若無睹：為甚麼一些股票願意派發股息？以為加密貨幣沒有收入流或利息，似乎也不知道市場上早有staking透過持有加密幣賺取利息這個玩法。用以太幣做例，staking ETH每年可賺約6% 。

Babe引述網友留言：「原來係末日博士，真係大開眼界，按佢說法，所有買commodity嘅人都係投機，仲有買巴郡、Amazon、Alphabet、Tesla、Salesforce 股票嘅全部都係投機。」

我一臉正經：「這樣是不對的。」

女友於是問：「咁收咗紅色資本十幾年錢，不歡而散就立即變黃，呢啲係投機定投誠呢？」我幫理不幫親：「黃圈有收入流，呢啲係投資！」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

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