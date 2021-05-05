李嘉誠旗下維港投資有份持股的終端智能晶片開發商耐能（Kneron）打入自動駕駛市場，宣佈完成與台資影像處理公司睿緻合併，同時亦引入睿緻母企晶睿成投資者，令其A輪融資增加700萬美元，至今共集資逾1億美元（約7.8億港元）。

耐能表示，完成併購睿緻後，雙方各自在行內領先的神經網絡處理器（NPU）和影像感測處理器（ISP）技術，將會結合，計劃於今年內開發一套全面AI解決方案。

今年2月在台灣上市的晶睿公佈，子公司睿緻與耐能合併，完成後睿緻成為耐能的全資子公司，睿緻管理層亦加入耐能。同時晶睿將會斥資近700萬美元入股耐能，換取131萬或2.43%股份。目前耐能的投資者包括維港投資、阿里巴巴、富士康、高通、紅杉資本等。

「汽車置入大腦增設雙目」

耐能創辦人及執行長劉峻誠表示，這次合併非常關鍵，將加促擴展終端智能晶片的應用至自動駕駛和電動車業務，「耐能的NPU晶片，如同把大腦置入汽車上，而睿緻的影像感測智能，如增設一雙銳目」，指出透過錄影機在汽車感應器增加AI功能，可讓自動駕駛有更佳表現、更低功耗及更安全。

睿緻總經理沈俊甫就表示，睿緻的技術完全切合耐能把AI普及應用的願景，很高興能幫助耐能擴大產品範圍，尤其是在安防和汽車行業。他相信，睿緻領先的ISP技術，結合耐能的NPU，定會為客戶帶來「世界一流、以AI驅動的圖像信號處理。」

早前耐能宣佈，與富士康、本田及豐田供應商歐特斯等公司進行戰略合作，確保耐能的技術被最大的汽車製造商使用。耐能表示，終端AI解決方案對未來自動車和電動車發展至關重要，包括用於改善物體偵測、風險檢查的AI影像處理、以及用於先進駕駛輔助系統技術等；同時耐能的終端AI比依賴雲端AI反應更快，可在置入車輛的低功耗晶片上即時處理數據，毋須來回發送到雲端後才進行處理。

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