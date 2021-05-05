我記得早幾年，每次facebook有Newsfeed Update，更改其演算法，要懲罰你做了這個，或做了那個。總之是找個「原因」又把你的自然觸及率打個折扣時，大家都會喊著說：facebook都不可靠。

問題是，過兩個星期，大家都把事情忘記得一乾二淨。本來大家都會說，以後做宣傳推廣不能靠facebook。我們要Diversify宣傳的渠道，結果又是繼續埋首於facebook。

終於今天有一班人幫了我們，令我們不再依賴Facebook。這班人來自一家科技公司，名叫蘋果。自從蘋果在iOS 14.5推出App Tracking Transparency之後，facebook廣告這陣子表現有點不如前。很多靠Facebook廣告營運的朋友都說，現在真的要再找其他方法。把Ad Budget移到Google也好，要建立自己收取用戶數據的策略也好，總之大家都要想想，以往安逸地單靠facebook就完成了大半自己的工作，現在都要了解一下其他的數位渠道，有哪些適合自己所打理的業務。

facebook從此會死了嗎？我覺得大概不會。雖然蘋果這次的招數很厲害，但以現在facebook已經有龐大的數據庫，他們好好活用這些數據，應該會找到其他方法去「破解」ATT帶來的問題，或者找到別的收入來源，以填補他們在廣告上賺少了的金錢。

但在facebook的對策未成形之前，大家就是不能乾等。於是都要找方法「分散投資」減低風險。如此，蘋果就功德無量地，把我們一眾重度依賴facebook的Marketer救離苦海。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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