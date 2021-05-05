《南華早報》引述消息人士報道，港交所（388）擬就主板上市前盈利的門檻讓步。該所現建議，前3個財年累計盈利不少於8,000萬元，較現時的5,000萬元高出6成，料經證監會批准後落實；早前諮詢原建議增至1.25億元，引來券商、會計師、銀行等持份者強烈反對。

該消息人士續指，港交所考慮到疫情拖累不少公司整體盈利倒退，故就盈利門檻作出調整。他又稱，港交所會按情況，容許公司申請豁免盈利要求。

他表示，該所亦將重審GEM板定位，以協助中小企業透過該板集資。 港交所發言人拒絕置評，只表示諮詢結果將適時公佈。

早前，港交所就提高上市門檻展開為期兩個月的諮詢。方案一是，跟隨早前最低市值增幅上調1.5倍，最近一年盈利最低要求由2,000萬元增至5,000萬元，前兩財年累計盈利由不少於3,000萬元升至7,500萬元，3財年累計不少於1.25億元；方案二是，參考1994至2019年恒指平均增幅，得出2倍的升幅，最近一年盈利須不少於6,000萬元，前兩財年不少於9,000萬元，3財年累計不少於1.5億元。

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