【本報訊】李嘉誠香港首富之位易主。根據福布斯實時富豪榜，電動車電池製造商寧德時代主席、「新香港人」曾毓群一度超越長和系李嘉誠，成為新晉香港首富。

曾毓群為寧德時代主席

據福布斯實時資料顯示，李嘉誠及曾毓群身家均為345億美元（約2,691億港元），分別於全球富豪榜上排名第39位及第41位，但較早前李嘉誠曾以344億美元身家落後於曾毓群，而四叔李兆基則以322億美元身家緊隨其後。

今年52歲的曾毓群，早於1999年與日本TDK旗下新科實業兩名上司陳棠華及行政總裁梁少康合資成立新能源科技，後來新能源科技在2005年被TDK收購。在2008年，新能源科技正式成立動力電池團隊，後來曾毓群眼見內地政府不容許外資經營動力電池業，故將動力電池團隊從新能源科技獨立出來，成立寧德時代，2018年正式於深交所上市，為電動車龍頭Tesla的主要合作夥伴。隨着電動車市場快速發展，寧德時代股價大幅飆升，2020年初至今升幅達2.5倍，最新市值逾9,042億人民幣。

在福建出生的曾毓群於2005年透過優秀人才入境計劃取得香港居民身份，故被福布斯歸類為香港企業家。現時其通過寧波梅山保稅港區瑞庭投資持有寧德時代24.53%股權，市值2,218億人民幣。此外，寧德時代另有8位管理層及投資者進入了10億美元富豪榜。