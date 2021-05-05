豪宅大額租務成交湧現，特色租盤有價有市。賭王何鴻燊四太梁安琪持有的西半山寶翠園一個相連單位以逾15萬元租出，成為屋苑最貴租盤。

市場消息指，寶翠園1座頂層相連巨無霸，實用面積2,692方呎，目前市值料逾1億元，早前以每月15.38萬元租出，呎租57元，銀碼屬屋苑新高。據土地及公司註冊處資料，單位由萬域投資有限公司持有，公司董事包括梁安琪、梁安珍及吳士元等。單位於2004年以2,668.8萬元一手買入，租金回報率約7厘。

貝沙灣洋房月租23萬

薄扶林貝沙灣5期單號洋房，實用面積3,592方呎，連383方呎花園、733方呎天台及572方呎平台，業主叫租28萬元，最後以23萬元租出，呎租64元，屬貝沙灣今年最大宗租務成交。業主為區內洋房大業主，持有貝沙灣4幢洋房，今次租出洋房是於2008年斥約9,070萬元購入，租金回報率約3厘。另外，跑馬山藍塘道23至29號一幢單號洋房，實用面積4,599方呎，市傳以約35萬元租出。

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