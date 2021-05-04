【本報訊】網購在疫情下屬逆市奇葩，黃色網上購物平台「好生活 Good Life」總監黃潔瑩（Dorothy，圖）指出，相較於去年同期，網購生意大約有三成增長，尤以聖誕、新年檔期最為暢旺，惟到3、4月港府放寬限聚後，市民外出消費，網購生意轉而回落。惟至現時為止，網購生意已回復至聖誕前水平，「定單數目未必有好大增長，但每張單銀碼多咗，此消彼長下整體嚟講都覺得樂觀」。

網上購物平台自去年起如雨後春筍般增多，令市場競爭漸大，Dorothy稱，會精心採購一些坊間少見及公平貿易，以及宣揚良好社會理念的優質貨品，以吸引顧客，「我哋顧客大多教育程度比較高，對社會議題關心，所以揀啲本土出產燉檸檬、公平貿易咖啡等等，佢哋會比較有興趣」。

服飾店有起色 仍未夠交租

她又表示，未來會在柴米油鹽等貨品多下苦功，使顧客有更多選擇，「好似豉油喺平台都有6、7款選擇，除咗港產嘅悅和、二澳等品牌，都會搜羅台灣、日本刁鑽嘅豉油，畀新鮮感顧客」。

銅鑼灣東角LaForet經營服飾小店的負責人Jennifer則表示，疫情緩和後，有較多人願意出門購物，連帶生意亦稍有起色，「不過講起要冚返交租、燈油火蠟條數，有排都未得……蝕咗好多個月，係到呢排先好返少少」。