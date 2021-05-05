市區新盤爆搶客戰，由信置（083）及市建局發展的旺角One Soho，上周六首輪開售，至今已售出126伙，套現金額逾8.72億元。項目今日再錄成交。單位為25樓B5室，實用面積308方呎，一房間隔，成交價822.36萬元，呎價26,700元，成交價創項目新高。

發展商早前公佈，One Soho將於明日進行次輪銷售，涉及76伙，單位折價599萬元起。明日下午3時截票後隨即抽籤分批揀樓。

另外，恒地（012）西營盤藝里坊．1號以現樓加推8伙，於本周日發售。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，項目上載全新銷售安排，推出8伙於本周日發售，當中包括5伙一房戶及3伙開放式單位，折實價727.985萬至970.776萬元，折實呎價29,977至33,985元。藝里坊．1號至今累售186伙，套現逾16億元。而計及二期，整個系列就共售出388伙，套現逾31億元。

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