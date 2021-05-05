《彭博》報道，自反修例運動爆發後，掀起居港外籍人士的離港潮，加上人口下降、失業率高企等因素，使香港租屋需求下跌。中原地產數據顯示，今年首季本港私人住宅實用面積的平均租金，已回落至每平方呎33.6港元，為2016年底以來新低。

雖然本港首季經濟按年升7.8%，但3月份失業率仍高達6.8%，不少失業人士退租與家人同住。租屋網站千居（Spacious）數據亦顯示，半山區、深水灣等外國人及內地富豪熱捧地區，高級住宅租金已較2019年中高位，下跌25%；備受外國學生、年輕白領鍾愛的上環蘇豪區，租金同期則跌20%。

千居營運總監James Fisher表示，2019年反修例運動為經濟帶來不確定性，加上疫情爆發和嚴重經濟衰退，導致租屋需求疲軟。

《彭博》行業研究分析師黃智亮預料，人口減少、封關措施等，將導致本地住宅租金年內再挫5%至10%。他解釋，香港人口去年減少0.6%至747萬人，隨着英國稱迄今有27,000名香港人申請新簽證路徑移居，進一步打擊本地人口。

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