牛奶公司與中電（002）合作，於惠康新鮮食品中心天台興建太陽能發電系統，每年可產生逾100萬度再生能源，換算每年可帶來約300萬元收入，亦將成中電「上網電價」零售業界別最大發電系統。

牛奶公司表示，與中電旗下中電源動合作，在位於將軍澳工業邨佔地1.4萬平方米的惠康新鮮食品中心天台上，安裝約2,000塊太陽能板，料2022年第二季完成。安裝後每年可產生逾100萬度可再生能源，相等於近250個香港家庭一年的用電量，亦相等於1.6萬棵樹一年減除的二氧化碳量，即約370公噸碳排放量。

根據現行上網電價計劃，工商用戶最高級別的發電每度電3元，即預計中電每年向牛奶公司購買約300萬元電力。

惠康新鮮食品中心裝2000塊太陽能板

牛奶公司北亞區及便利店業務行政總裁朱秉志表示，今次太陽能項目正好展示如何將環保融入業務，讓營運方式更符合可持續發展方向，亦希望鼓勵同事將環保理念帶入生活。他又指，中電源動為牛奶公司提供一站式解決方案，從系統設計以至建造、營運及保養，當太陽能系統建成後，將會連接至中華電力的電網，將可為公司帶來「上網電價」收入。

中電：太陽能系統助維持中心溫度

中電源動總裁紀安立就表示，太陽能系統建議方案中的金屬板隔層，有助維持新鮮食品中心室內溫度，而太陽能系統亦會產生可再生能源予電力系統。他稱，是次與牛奶公司合作，利用太陽能產生潔淨能源達致環保節能，很高興與牛奶公司成為合作夥伴，雙方都有一致的理念。

惠康新鮮食品中心從世界各地接收、加工、包裝各種新鮮食品，並運送到300多家惠康及Market Place門店，每天提供日常必需品。牛奶公司表示，承諾在中心安裝太陽能系統期間，所有供應鏈及物流將保持正常運作。

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