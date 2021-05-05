股權變動

●權益披露顯示，台灣富邦金控昨日（4日）在場內大手減持康健國際（3886）3.39億股，出售價為0.3306元，套現約1.12億元。減持後，富邦持股量由原先持股6.25%，大減4.51個百分點，降至1.74%，持股水平低於5%的披露門檻。

康健由「股壇醫生」曹貴子創辦，並是公司時任執行董事，富邦於2014年斥資近5億元入股康健，翌年再加碼投資「醫生」系的康宏（1019），結果於2017年David Webb發表「50隻不能持有的港股」，兩隻股份均是謎網股的核心，康宏更捲入股東鬥爭多年，更於昨日除牌。

●權益披露顯示，騰訊控股（700）上周連續兩日增持祖龍娛樂（9990），涉資逾4.55億元，持股佔比由12.88%升至16.88%。騰訊分別於上周四及周五在場外買入祖龍娛樂約2446.53萬及815.51萬股，每股作價均為13.96元。

盈喜／盈警

●電訊數碼（6033）預期截至3月底止年度盈利增長不少於55%，上年同期盈利8020萬元。集團指，盈利增長主要由於節省一般費用開支，及獲得冠狀病毒相關的政府資助所致。

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