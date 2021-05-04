從今年2月農曆新年假後，恒指進入調整期，調整至今已超過兩個月，不過，逆市上升的股也不算少，之所以能逆市上升，靠的是實力，是驚人的業績。

中遠海控（1919）是最突出的一隻，過去一年，股價上升數以倍計，也因為升幅太過驚人，不少曾經買入者往往在股價出現調整時就認為此股高峯已見，於是沽出套利。今年3月15日，我就是在中遠海控股價調整了近40％後向大家推介，理由是當前航運收費上漲數以倍計，新船絕不是一年、兩年內能夠增加，因此，股價再破頂機會很大。

昨日，中遠海控收市價16.4元，與3月15日我推薦當日比較，上升不止1倍，這說明了當捕捉到一個大趨勢時，就該耐心地讓股價一升再升，不要讓調整嚇壞，甚至更可以在調整期加碼。錯過去年低價入市者也應該好好地利用調整期買入，只要你有信心股價能再破頂，調整的差價也必然是將來的利潤。

為甚麼中遠海控股價能在過去兩天狂升？答案很簡單，因為中遠海控剛剛於4月30日公佈今年首季業績，利潤上漲52倍。是52倍，不是52％。是的，中遠海控在過去一年，股價上升近8倍，但是與52倍的利潤增長相比，利潤的增長倍數又是股價增長倍數的6倍以上。記住，航運股是周期性超強的股，理由是造一艘新船不是一年、兩年的事，因此，遇上需求大增時，船公司不會馬上增加船隻，而是狠狠地加價，先賺夠在低潮時虧損的錢，之後才評估未來的需求是否能長期維持在高水平才考慮是否造新船。

曾淵滄

財經評論員