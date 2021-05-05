市場研究機構IHS Markit公佈，香港4月採購經理指數（PMI）從3月的50.5稍為回落至50.3，但指數已連續3個月處於50以上，反映經濟活動持續擴張，營商環境好轉。

4月企業整體訂單量回穩，但新接的出口訂單及從中國內地取得的新業務量，仍因疫情持續而減少，但隨着疫苗接種人數增加，企業對未來12個月的業務前景感到有信心，營商樂觀度創2014年2月以來最高。另外，企業於4月已連續3個月增聘員工，職位創造率仍溫和，但略低於3月水平，員工人數上升亦未足以應付工作量而造成更多積壓，為38個月以來首見。

至於採購成本也急劇上升，升幅達34個月以來最急，整體投入成本亦是3年半以來最高，但企業卻調低產出的銷售價，以吸引客戶、加強競爭力。

IHS Markit經濟總監Andrew Harker形容，本港營商環境經歷多年挑戰，企業終於在隧道的盡頭看見曙光。IHS Markit預測香港今年經濟增長為4.4%。

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