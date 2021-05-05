財經事務及庫務局局長許正宇今日（5日）出席立法會回應質詢時表示，重申財政儲備及外匯基金各自有其用途及目的，覺得沒必要改變外匯基金行之有效的機制，避免牽一發而動全身，影響香港貨幣及金融穩定。

他表示，外匯基金主要用在調節港元匯價，維繫香港貨幣金融的穩定。截至今年3月底，外匯基金總資產為4.5萬億元，但扣除負債後盈餘，只有8,300億元。環球經濟及金融市場變幻莫測，香港須時刻做好準備，應對各種潛在的金融風險，因此外匯基金須具備可觀的規模及足夠的流動性，方可維持貨幣及金融穩定。

外匯基金在過去的挑戰中，作為香港的強力後盾均發揮很關鍵的作用。如隨便動用外匯基金作為政府的開支，會削弱了其主要的職能，亦令市場誤以為政府不再嚴守財政紀律，動搖他們對匯率制度的信心。

截至3月底，財政儲備結餘為9,200億元，可應付政府14個月的開支。為緩解經濟下行，及疫情對各行業的打擊，財政預算案已推出逾1,200億元的逆周期措施。

擬直接投資本地初創企業

除了存放在外匯基金的投資組合外，政府在2016年成立了未來基金，過去5年的綜合回報率分別是4.5%、9.6%、6.1%、8.7%，及12.3%。由於投資收益是公共財政的一部份，至今已累積1,000億元，財政司司長決定自2021/22年開始，陸續在經營賬目上反映，首年的回撥是250億元。另外，他表示，政府有意利用部份款項，成立增長組合，直接投資在與香港有關的項目，如科技含量較高的初創企業，現正籌備當中。

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