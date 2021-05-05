印度無線運營商開始試行5G，但一致避開與中企合作，外媒歸因於早前中印邊境對峙衝突。

印度電訊部周二發佈公告稱，Bharti Airtel、Reliance Jio .Vodafone和國營Mahanagar已匠配設備製造商愛立信、諾基亞、三星電子和國營的遠程信息處理發展中心（Centre for Development of Telematics），Reliance Jio亦將使用自家技術試行5G，為期6個月，當中包括兩個月設備採購和安裝時間。

印度電訊運營商集體避開華為和中興（763），《彭博》形容與美國、英國和澳洲的行動遙相呼應，該等國家都對兩公司及中國政府的關係發出警告。雖然印度早前允許華為參加5G試驗，但自中印軍隊去年在邊界爭議地區發生衝突後，印度對華為的立場變得更加強硬。印度還以主權和安全為由，封殺字節跳動的TikTok以及其他數十種中國應用程序。

隨著Netflix和亞馬遜等公司進軍印度市場，印度無線運營商渴望推出高速無線網絡，在串流媒體、遊戲和娛樂等方面提供更好的用戶體驗。據德勤的一份報告，5G或成印度數碼經濟催化劑，到2025年有望達到1萬億美元規模。

億萬富翁Mukesh Ambani麾下的Reliance Jio上周表示，正在對其5G網絡的網絡性能進行現場測試，並在標準化設備製造商的設備配置。競爭對手Bharti Airtel則購入頻譜，加強電訊基礎設施並試圖從主要競爭對手Reliance Jio中搶回市場份額。

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