【本報訊】疫情重挫經濟，連帶工商物業價格亦應聲下挫，但不少機構趁機入市。香港美國商會於去年以1.45億元售出金鐘美國銀行中心一籃子物業後，最新則以8,588萬元購入同區乙廈香港鑽石會大廈高層全層。

去年1.45億沽美銀中心

據土地註冊處資料，中環香港鑽石會大廈22樓全層，面積約2,750方呎，新近以8,588萬元易手，呎價約31,229元；登記買家為香港美國商會（THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN HONG KONG）。本報曾就是次入市向機構查詢，惟截稿前仍未獲回覆。至於原業主1991年以1,220萬元買入上址，持貨30年，賬面獲利7,368萬元或逾六倍。

翻查資料，香港美國商會去年以1.45億元，售出金鐘美國銀行中心中層三個寫字樓單位，涉及面積約5,968方呎，呎價約24,296元；機構當時持貨約24年，賬面勁賺9,040萬元或1.65倍。

事實上，上述香港鑽石會大廈多年來交投未見活躍，對上成交需追溯至2018年12月，該廈5樓全層以1.38億元轉手，以面積4,135方呎計，呎價約33,374元；即香港美國商會最新購入呎價較兩年前低約6.4%。

香港鑽石會大廈屬區內乙級寫字樓，樓高25層，總面積約6.6萬方呎，其中低層全層面積約4,135方呎，而中、高層全層面積則為2,750方呎。